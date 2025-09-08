FCF define tabela da 2ª Fase do Cearense Sub-20; veja confrontos
Oito equipes estão na luta pelo título
A Federação Cearense de Futebol (FCF), divulgou a tabela da 2ª Fase do Campeonato Cearense Sub-20. Oito equipes disputam mata-mata em jogos de ida e volta.
As semifinais acontecerão nos dias 27/09 e 01/10, com jogos de ida e volta. A final, em jogo único, será no dia 04/10.
Como foi a 1ª Fase:
Veja confrontos
Ida
Ferroviário x Floresta – 13/09 (sábado) – 9h30 – Elzir Cabral
Atlético x Fortaleza - 13/09 (sábado) – 15h – PV
Tirol x Quixadá – 16/09 (terça-feira) – 15h – CT Ribamar Bezerra
Caucaia x Ceará – 21/09 (domingo) – 15h – Raimundo de Oliveira
Volta
Floresta x Ferroviário – 20/09 (sábado) – 15h – CT Floresta
Fortaleza x Atlético - 20/09 (sábado) – 15h – PV
Quixadá x Tirol - 20/09 (sábado) – 15h – Pedro Eymard
Ceará x Caucaia – 24/09 (quarta-feira) – 15h – Franzé Moraes