FCF define tabela da 2ª Fase do Cearense Sub-20; veja confrontos

A Federação Cearense de Futebol (FCF), divulgou a tabela da 2ª Fase do Campeonato Cearense Sub-20. Oito equipes disputam mata-mata em jogos de ida e volta.

As semifinais acontecerão nos dias 27/09 e 01/10, com jogos de ida e volta. A final, em jogo único, será no dia 04/10.

Como foi a 1ª Fase:

Legenda: Ceará, Floresta, Ferroviário e Caucaia se classificaram no Grupo A Foto: Reprodução / FCF

Legenda: Fortaleza, Quixadá, Tirol e Atlético se classificaram no Grupo B Foto: Reprodução / FCF

Veja confrontos

Ida

Ferroviário x Floresta – 13/09 (sábado) – 9h30 – Elzir Cabral

Atlético x Fortaleza - 13/09 (sábado) – 15h – PV

Tirol x Quixadá – 16/09 (terça-feira) – 15h – CT Ribamar Bezerra

Caucaia x Ceará – 21/09 (domingo) – 15h – Raimundo de Oliveira



Volta

Floresta x Ferroviário – 20/09 (sábado) – 15h – CT Floresta

Fortaleza x Atlético - 20/09 (sábado) – 15h – PV

Quixadá x Tirol - 20/09 (sábado) – 15h – Pedro Eymard

Ceará x Caucaia – 24/09 (quarta-feira) – 15h – Franzé Moraes