Fã de Thiago Galhardo tatua rosto do jogador nas costas; sessão aconteceu na casa do atleta

Fã de Thiago Galhardo, torcedora do Santa Cruz tatuou o rosto do jogador na pele. Além da tatuagem, a fã também fez as iniciais do atleta no cabelo. O vídeo foi divulgado nas redes sociais do ex-Ceará e Fortaleza no último domingo (6).

Segundo o atacante, ele esteve presente durante toda a sessão, que aconteceu na residência do próprio atleta.

CONFIRA O VÍDEO





Galhardo foi anunciado pela equipe pernambucana em fevereiro. Até o momento, o centroavante entrou em campo em 12 partidas, marcando cinco gols e sendo peça fundamental da equipe que é líder do Grupo A3 da série D do Campeonato Brasileiro.