Exclusivo: Galeano fala sobre possível renovação com o Ceará para 2026; veja vídeo

Galeano está emprestado ao Ceará pelo Nacional, do Uruguai

Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 15:19)
Galeano, atacante do Ceará, concedeu entrevista exclusiva ao Jogada nesta sexta-feira (10). Entre outros assuntos, ele respondeu sobre a possibilidade de permanecer no Vovô na temporada 2025, já que está emprestado ao Vovô.

"Como eu sempre falo para minha família e para minha esposa, eu deixo tudo nas mãos de Deus. Eu vou trabalhar bastante, continuar jogando bem, levando o Ceará para cima, que é muito importante e, depois, eu acho que vem tudo sozinho também", disse Galeano.

Galeano está emprestado ao Ceará pelo Nacional, do Uruguai, até o fim da temporada 2025. De acordo com apuração do Diário do Nordeste, o Vovô tem a prioridade de compra do passe do atacante, tendo até o fim da temporada para decidir.

O atacante paraguaio, de 25 anos, é um dos destaques do Ceará na temporada. Ele soma 45 jogos, dez gols e quatro assistências com a camisa alvinegra. Ele é considerado titular absoluto do esquema tático do técnico Léo Condé.

