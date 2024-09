Ex-namorada de Caio Paulista, do Palmeiras, presta depoimento após acusar jogador de agressão

Clara Monteiro, ex-namorada de Caio Paulista, jogador do Palmeiras, prestou depoimento e registrou Boletim de Ocorrência nesta terça-feira (17), na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) alegando uma agressão do jogador no ano passado.

Caio Paulista foi acusado de agressão por ela, mãe de um dos filhos do jogador, no último final de semana. Em uma sequência de publicações nas redes sociais, Clara postou fotos de hematomas e marcas de agressão no rosto, nas pernas e nas costelas.

Até esta terça-feira, a vítima não havia registrado Boletim de Ocorrência devido a um receio de represália. Segundo o advogado de Clara, Marcos Paulo Arias, ela não procurou a Polícia por medo de retaliação do lateral.

Legenda: Caio Paulista é jogador do Palmeiras e foi revelado no Ceará Foto: Cesar Greco/Palmeiras

Nota do jogador

O lateral-esquerdo do Palmeiras nega ter agredido a ex-namorada.

"Não existe nenhuma outra demanda em Vara Criminal relacionada a supostas agressões. Venho afirmar que nunca a agredi, bem como não agredi nenhuma outra mulher, e, acima de tudo, a respeito como mãe da minha filha".

O Palmeiras, clube do jogador também publicou uma nota.

"A Sociedade Esportiva Palmeiras esclarece que, tão logo tomou conhecimento sobre a carta aberta publicada pela mãe de um dos filhos do atleta Caio Paulista em uma rede social, o jogador foi convocado pela diretoria para uma reunião, ocorrida na noite de sábado".