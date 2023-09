Ex-Ceará, Nino Paraíba tem suspensão aumentada pelo STJD por envolvimento em apostas esportivas

Nesta quinta-feira (28), em São Paulo, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) aumentou a pena do lateral-direito Nino Paraíba, ex-Ceará. Anteriormente, o atleta tinha recebido uma punição de 480 dias e uma multa de R$ 40 mil. Com o novo julgamento, a suspensão foi aumentada para 720 dias e R$ 100 mil. A situação acontece já que Nino se envolveu no esquema de apostas esportivas, quando defendia o Vozão em 2022. O jogador estava no Paysandu, mas teve o seu contrato rescindido após a pena.

Além dele mais 11 jogadores denunciados na Operação Penalidade Máxima também foram julgados nesta quinta-feira (28). A punição mais severa foi aplicada ao lateral-esquerdo Diego Porfírio, que foi banido do futebol e terá que pagar multa de R$ 60 mil.

IGOR CARIÚS

O lateral-esquerdo cearense Igor Cariús também teve seu nome envolvido no esquema de apostas. No primeiro momento, o atleta foi absolvido, mas, pouco tempo depois, foi punido com 540 dias de suspensão e multa de R$ 50 mil.

Legenda: Igor Cariús Foto: Rafael Bandeira / Sport CR

Porém, neste novo julgamento, Igor teve a pena reduzida. Um dos auditores mudou o seu voto de "última hora" e a suspensão foi diminuída para 360 dias.

Veja a lista dos atletas julgados: