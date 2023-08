Suspenso por quase 500 dias, ex-Ceará Nino Paraíba vai depor na CPI das Apostas Esportivas

O lateral-direito Nino Paraíba, ex-Ceará, vai prestar depoimento na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Apostas Esportivas. De acordo com o jornal O Globo, o atleta confirmou que comparecerá à sessão que acontece na tarde desta quarta-feira (23).

Nino foi um dos atletas punidos pela 2ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por envolvimento no esquema de apostas esportivas. O envolvimento do jogador aconteceu em três partidas da Série A 2022, quando defendia o Ceará.

Legenda: Nino Paraíba disputou 55 jogos com a camisa do Ceará Foto: Felipe Santos/Ceará SC

A operação de investigação do esquema foi conduzida pelo Ministério Público de Goiás (MPGO) e recebeu o nome de Operação Penalidade Máxima. Após o julgamento, Nino Paraíba foi punido com 480 dias de suspensão e multa de R$ 40 mil.

NINO COM A CAMISA DO CEARÁ

Nino Paraíba vestiu a camisa do Ceará ao longo de toda a temporada de 2022. Pelo Alvinegro de Porangabuçu, o lateral-direito disputou 55 partidas, marcou dois gols e deu quatro assistências. Ele foi titular em 25 rodadas da Série A do Brasileirão 2022.

Nino acertou no início de 2023 com o América-MG. Após 18 partidas com a camisa do Coelho, a Operação Penalidade Máxima foi deflagrada e o jogador teve seu contrato rescindido. Ele acertou meses depois com o Paysandu, onde disputou apenas uma partida.