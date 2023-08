Comissão Disciplinar pune nove jogadores por manipulação de resultados

Nove jogadores foram punidos, nesta quarta-feira, pela 2ª Comissão Disciplinar do STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) por manipulação de resultados e esquema de apostas no futebol brasileiro em 2022. Os auditores da primeira instância da Justiça Desportiva impuseram penas que variam de 360 até 720 dias.



A denúncia da Procuradoria do STJD teve como base as provas colhidas pelo Ministério Público de Goiás na Operação Penalidade Máxima.



No julgamento, o atacante Alef Manga, confessou ter participado do esquema de receber dinheiro em troca de levar um cartão amarelo. O atleta, ex-Coritiba e que hoje está no Chipre, mostrou arrependimento e se colocou à disposição da Justiça na busca pelos envolvidos. Mesmo assim, o jogador foi punido por 360 dias e multa de R$ 30 mil.



Sidcley, Jesus Trindade e Pedrinho foram absolvidos pelos auditores.

Leia Também Jogada PF faz operação em Fortaleza contra manipulação de resultados de jogos de futebol

Veja a pena dos atletas no julgamento na 2ªComissão Disciplinar:



Nino Paraíba, atleta do Paysandu-PA; punido com 480 dias e multa de R$ 40 mil;

Bryan, atleta profissional que teve como último clube no Brasil o Athletico-PR; 360 dias e multa de R$ 30 mil;

Diego, atleta do Desportivo Aliança-AL; 360 dias e R$ 70 mil;

Alef Manga, atleta do Coritiba-PR; 360 dias e R$ 30 mil;

Vitor Mendes, atleta do Atlético Mineiro-MG; 430 dias e R$ 40 mil;

Sávio Alves, atleta profissional que teve como último clube no Brasil o Goiás-GO; 360 dias e R$ 30 mil;

Thonny Anderson, atleta do ABC-RN; multa de R$ 40 mil;

Dadá Belmonte, atleta do América-MG; 720 dias e R$ 70 mil;

Igor Carius, atleta do Sport-PE; 540 dias e R$ 50 mil.