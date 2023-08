PF faz operação em Fortaleza contra manipulação de resultados de jogos de futebol

A Polícia Federal deflagrou a segunda fase da Operação Jogada Ensaiada nesta quarta-feira (9). Doze mandados e busca e apreensão foram cumpridos em Fortaleza e em outras dez cidades do país. O intuito é desarticular uma organização criminosa responsável por manipulação de resultados em partidas de futebol para lucrar em sites de apostas. Cerca de R$ 11 milhões de reais foram movimentados.

A operação acessou a casa de jogadores de futebol, empresários e apostadores envolvidos no esquema criminoso. Ao todo, 60 agentes trabalham na operação.

Além da capital cearense, os policiais estiveram em Aracaju (SE), Araguaina (TO), Assu (RN), Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Campina Grande (PB), Igarassu (PE), Rio de Janeiro (RJ), São Paulo e Sumaré/SP. Ao todo, 60 agentes participaram da ação.

OPERAÇÃO JOGADA ENSAIADA

A primeira fase da operação foi deflagrada em outubro de 2022, para investigar fraudes no futebol de Sergipe. Após análise do material apreendido, a polícia descobriu um esquema maior, com abrangência nacional.

Registros de conversas mostram empresários (representantes de jogadores), além de apostadores e dirigentes combinando a manipulação de resultados de jogos de futebol para ter ganhos ilícitos em sites de apostas.

As investigações mostram ações do esquema criminoso em vários campeonatos estaduais, além das Séries C e D do Brasileirão. Os investigados vão responder por crimes na Lei Geral do Esporte e por organização criminosa.