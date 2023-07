Nino Paraíba, ex-Ceará, é anunciado pelo Paysandu após casos de manipulação de resultados

A equipe do Paysandu anunciou nesta segunda-feira (24) a contratação do lateral direito Nino Paraíba, ex-Ceará. O jogador já foi anunciado pelo time de Belém para reforçar o elenco no restante da temporada de 2023.

Nino não só teve seu nome citado nas acusações de esquemas de apostas esportivas, mas confirmou seu envolvimento, quando tomou cartão em três jogos, enquanto ainda defendia o Ceará. O atleta resolveu colaborar com as investigações e se tornou testemunha do caso, em acordo feito com o Ministério Público de Goiás, fazendo com que não fosse acusado formalmente.

O lateral tem passagens por Atlético-PB, Sousa, Vitória, Avaí, Ponte Preta, Bahia, Ceará e América-MG

Operação Penalidade Máxima

Operações realizadas pelo Ministério Público de Goiás com a finalidade de investigar grupos que realizavam esquemas de apostas esportivas, aliciando jogadores com o objetivo de manipular jogos do futebol brasileiro.