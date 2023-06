Esquema de manipulação: cearense Igor Cariús é absolvido; veja todas as decisões do STJD

Nesta quinta-feira (1), o Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), por meio da sua 4ª Comissão Disciplinar, julgou oito atletas envolvidos no esquema de manipulação de resultados. Dos atletas citados na Operação Penalidade Máxima, do Ministério Público de Goiás, apenas o cearense Igor Cariús, lateral-esquerdo do Sport, foi absolvido.

Além dele, também foram julgados Eduardo Bauermann (Santos), Fernando Neto (São Bernardo), Gabriel Tota (Ypiranga/RS), Kevin Lomónaco (Bragantino), Matheus Gomes (sem clube), Moraes (Aparecidense/GO) e Paulo Miranda (sem clube). Todos os atletas foram condenados e tiveram suas penas divulgadas após audiência sigilosa no Rio de Janeiro.

VEJA A PUNIÇÃO DE CADA ATLETA:

Igor Cariús (Sport): absolvido;

Eduardo Bauermann (Santos): 12 jogos;

Moraes (Aparecidense-GO): 760 dias e R$ 55 mil;

Gabriel Tota (Ypiranga-RS): banimento e R$ 30 mil;

Paulo Miranda (sem clube): 1.000 dias e R$ 70 mil;

Fernando Neto (São Bernardo): 380 dias e R$ 15 mil;

Matheus Gomes (sem clube): banimento e R$ 10 mil;

Kevin Lomónaco (Bragantino): 380 dias e R$ 25 mil.