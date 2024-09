Ex-Ceará, Lucho González deve ser o novo técnico do Athletico-PR, que terá Juca como interino

Lucho González, ex-técnico do Ceará, está próximo de ser anunciado como o novo técnico do Athletico-PR, após a demissão do uruguaio Martín Varini. De acordo com Nadja Mauad, do ge, as negociações estão avançadas e próximas de um desfecho positivo.

Lucho, natural de Buenos Aires (ARG), comandou o Ceará na Série A na temporada 2022, em sua primeira experiência como treinador profissional. Ele esteve à frente do Vovô em 11 partidas, mas conquistou apenas uma vitória. O clube acabou rebaixado naquele ano.

Legenda: Lucho González com semblante sério durante coletiva no Ceará Foto: Fabiane de Paula / SVM

Depois de deixar o Ceará, Lucho trabalhou como auxiliar técnico de Eduardo Coudet no Internacional. Ele agora terá a sua segunda experiência como treinador profissional. Como jogador, ele é considerado ídolo do Athletico-PR.

Até a chegada de Lucho, o Athletico-PR será comandado por outro velho conhecido da torcida do Ceará. Juca Antonello, atual auxiliar técnico do clube paranaense, comanda a equipe na partida contra o Racing, pelas quartas de final da Copa Sul-Americana.