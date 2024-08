Ex-Ceará, Arthur Cabral negocia com o Corinthians, adversário do Fortaleza na Sul-Americana

Arthur Cabral, atacante do Benfica e revelado pelo Ceará, abriu negociações para ser o novo reforço do Corinthians, rival do Fortaleza no próximo domingo (25), pela Série A do Brasileirão, e adversário do Tricolor do Pici nas quartas de final da Copa Sul-Americana.

De acordo com apuração dos jornalistas Bruno Cassucci e Emilio Botta, do ge, o Corinthians tem interesse na contratação de Arthur Cabral e já abriu inclusive conversas pela contratação do atacante de 26 anos, que deve sair do Benfica.

Legenda: Arthur Cabral foi revelado nas categoria de base do Ceará Foto: JL Rosa / SVM

Arthur Cabral se destacou com a camisa do Ceará na temporada 2018, quando somou 55 jogos e 24 gols. Ele foi negociado com o Palmeiras, mas teve poucas oportunidades no time paulista, sendo negociado em seguida com o Basel, da Suíça.

Após duas temporadas e meia no time suíço, Arthur foi contratado pela Fiorentina, da Itália. Ele chegou ao Benfica, de Portugal, na temporada 2023/24. Com a camisa do time português, são 43 jogos, 11 gols e três assistências.