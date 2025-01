Ex-Ceará, Arthur Cabral entra na mira do Botafogo, afirma site português

Ex-Ceará, Arthur Cabral está na mira do Botafogo. É o que diz o site português "A Bola" em publicação desta sexta-feira (24). Atualmente, centroavante defende o Benfica, que adquiriu o atleta por 20 milhões de euros. O Vovô tem direito a porcentagem caso o jogador seja negociado.

Ainda de acordo com o site, o clube português quer uma venda direta e recusou proposta de empréstimo com opção de compra. West Ham e Torino teriam procurado o Benfica com interesse no jogador, mas nesse formato de negócio, que já foi recusado.

O atacante de 26 anos defende o time português desde 2023. Já são 66 jogos disputados, com 17 gols e quatro assistências pela equipe.

O atleta, formado nas categorias de base do Ceará, acumula passagens por outros dois times do futebol europeu: Fiorentina (Itália) e FC Basel (Suíça). Antes, o jogador esteve no Palmeiras, primeiro time dele após deixar o Vovô.

O Vovô é detentor de 2,6% do total de qualquer negociação de venda do atacante, pelo mecanismo de solidariedade da Fifa, que beneficia os clubes formadores com índice que pode chegar até 5%.