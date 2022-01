Estreante, Floresta empata com o Globo no Nordestão

O Floresta empatou com o Globo-RN na estreia da Copa do Nordeste. O último jogo deste sábado (29) foi realizado no Estádio Barrettão, às 20 horas, no município de Ceará-Mirim (RN). Flávio Torres e Anderson marcaram os gols da partida. A equipe potiguar sofreu com surto de covid-19. Dos 15 infectados, cinco são titulares do grupo. Já o Lobo, teve cinco jogadores positivados. Os dois grupos contaram com apenas seis atletas no banco de reservas.

Na próxima rodada, o Floresta visita o CSA no Estádio Rei Pelé, na terça-feira (8), às 21h30. A equipe de Ricardo Drubscky tem 1 ponto. Já o Globo-RN recebe o Botafogo-PB no domingo (6). A partida será no Barrettão, às 16 horas. O time comandado por Geilson Santos também acumula 1 ponto.

O JOGO

A etapa inicial foi o retrato de um jogo amarrado. O Globo teve uma chance real no início da partida, e quase abriu o placar com Hiltinho, mas não passou disso. Geovane bateu para o gol, mandou para fora. As duas equipes mostraram dificuldade na construção das jogadas. Paulo Vyctor, destaque do Lobo da Vila, apareceu pouco. Sem receber a bola, o jogador do Floresta praticamente não levou perigo ao ataque adversário. Apesar de ter mais posse, o Verdão teve dificuldade na criação. Mesmo assim, deu trabalho aos donos da casa. Com jogo amarrado, as equipes terminaram o primeiro tempo sem gols.

Na volta do intervalo, Hiltinho passa a bola para Anderson, que toca e manda de cobertura, por cima do goleiro Marcão. O centroavante abriu o placar no Barrettão aos 4 minutos. O Verdão da Vila começa a pressionar mais, Lito chuta mas André defende. Pouco depois, Marcão faz defesaça após lance de Hiltinho. Aos 17, Matheus Bahia passa a bola para Flávio Torres, que balançou a rede adversária e deixou tudo igual. A partida continuou movimentada, com chances para os dois lados. O camisa 9 do Floresta ainda chegou com perigo algumas vezes, mas ficou na defesa adversária. Nos minutos finais, Marcão faz grande defesa após chutaço de Ermerson. A partida terminou em 1 a 1

