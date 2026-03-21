Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Éder admite estreia frustrante do Ceará na Série B: 'Precisamos melhorar'

Equipe alvinegra foi vaiada após o empate em 1x1 em casa com o São Bernardo no Castelão

Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
(Atualizado às 21:54)
Jogada
Legenda: O zagueiro Eder falou da frustrante estreia do Ceará na Série B
Foto: KID JUNIOR / SVM

O Ceará empatou em 1x1 com o São Bernardo-SP na estreia da Série B neste sábado (21), no Castelão, com a torcida vaiando a equipe ao fim da partida. E o zagueiro Éder falou admitiu a estreia frustrante em casa e que a equipe precisa melhorar.

"Foi bem frustrante, com o fato de empatar em casa diante do torcedor. A gente não controla o ambiente externo e sabe que essa mágoa (do torcedor) não é só do jogo de hoje, é da temporada passada, é do que foi o estadual. Temos que mudar isso dentro de campo, fazendo pontos. Entendemos que o acesso é obrigação também porque, internamente, também é tratado dessa forma", declarou o zagueiro.

Autocrítica 

O defensor analisou a partida e que o Ceará precisa saber jogar contra adversários mais fechados.

"Não pode ficar só no discurso, a gente tem que melhorar mais o nosso desempenho defensivamente e ofensivamente. A gente precisa ter o controle do jogo e transformar esse controle em resultados. Muitas vezes a gente vai pegar alguns times que vão se fechar muito mais do que do que deviam e vão apostar por uma bola. Não tirando o mérito dos adversários, mas isso é reflexo da nossa qualidade - finalizou o zagueiro.

Por fim, o zagueiro falou sobre a margem de evolução que a equipe pode ter na Série B.

"Eu acho que a gente pode melhorar bastante. A margem de crescimento ela é muito grande, mas tem que ser o mais rápido possível porque tendo essa competição, acho que o Ceará é um dos favoritos e a gente tem que traduzir isso em resultados - completou Éder.

Próximos jogos

O Vozão volta a jogar pela Série B no dia 1 de abril, contra a Ponte Preta, às 21 horas, no Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).

Mas antes disso, o clube entra em campo pela Copa do Nordeste, contra o ABC, no Castelão, no dia 25, às 19 horas, na abertura da competição.

Assuntos Relacionados

Jogada

Éder admite estreia frustrante do Ceará na Série B: 'Precisamos melhorar'

Equipe alvinegra foi vaiada após o empate em 1x1 em casa com o São Bernardo no Castelão

Vladimir Marques Há 24 minutos

Jogada

Brítez pede desculpas após goleada sofrida na estreia da Série B: 'Passamos vergonha'

Zagueiro falou ao fim do jogo em que o Leão foi goleado por 4x0 para o Botafogo/SP

Vladimir Marques Há 34 minutos

Jogada

Fortaleza é goleado pelo Botafogo/SP fora de casa na estreia da Série B

Tricolor de Aço sofreu sua 1ª derrota na temporada 2026

Redação Há 57 minutos

Jogada

No Castelão, Ceará empata com o São Bernardo na estreia da Série B

Vovô saiu na frente com gol de Zanocelo, mas cedeu o empate no 2º tempo

Vladimir Marques Há 2 horas

Jogada

Uniforme 1 da Seleção Brasileira para Copa do Mundo é lançado; veja imagens

A estreia do novo uniforme será contra a Croácia, no dia 31

Redação 21 de Março de 2026

Jogada

São Paulo x Palmeiras: onde assistir, palpites e prováveis escalações

Partida válida pela 8ª rodada da Série A

Redação 21 de Março de 2026