Éder admite estreia frustrante do Ceará na Série B: 'Precisamos melhorar'

O Ceará empatou em 1x1 com o São Bernardo-SP na estreia da Série B neste sábado (21), no Castelão, com a torcida vaiando a equipe ao fim da partida. E o zagueiro Éder falou admitiu a estreia frustrante em casa e que a equipe precisa melhorar.

"Foi bem frustrante, com o fato de empatar em casa diante do torcedor. A gente não controla o ambiente externo e sabe que essa mágoa (do torcedor) não é só do jogo de hoje, é da temporada passada, é do que foi o estadual. Temos que mudar isso dentro de campo, fazendo pontos. Entendemos que o acesso é obrigação também porque, internamente, também é tratado dessa forma", declarou o zagueiro.

Autocrítica

O defensor analisou a partida e que o Ceará precisa saber jogar contra adversários mais fechados.

"Não pode ficar só no discurso, a gente tem que melhorar mais o nosso desempenho defensivamente e ofensivamente. A gente precisa ter o controle do jogo e transformar esse controle em resultados. Muitas vezes a gente vai pegar alguns times que vão se fechar muito mais do que do que deviam e vão apostar por uma bola. Não tirando o mérito dos adversários, mas isso é reflexo da nossa qualidade - finalizou o zagueiro.

Por fim, o zagueiro falou sobre a margem de evolução que a equipe pode ter na Série B.

"Eu acho que a gente pode melhorar bastante. A margem de crescimento ela é muito grande, mas tem que ser o mais rápido possível porque tendo essa competição, acho que o Ceará é um dos favoritos e a gente tem que traduzir isso em resultados - completou Éder.

Próximos jogos

O Vozão volta a jogar pela Série B no dia 1 de abril, contra a Ponte Preta, às 21 horas, no Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).

Mas antes disso, o clube entra em campo pela Copa do Nordeste, contra o ABC, no Castelão, no dia 25, às 19 horas, na abertura da competição.