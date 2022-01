Maior jogador da NFL, Tom Brady se aposenta após 22 temporadas e sete títulos de Super Bowl

Grande recordista da NFL, Tom Brady decidiu se aposentar após incríveis 22 temporadas e sete títulos do Super Bowl. A informação foi anunciada nas redes sociais da liga no fim da tarde deste sábado (29). Tido como maior jogador da história da modalidade, o atleta de 44 anos havia dado sinais da escolha após anunciar que falaria com a família sobre o tema.

O quarterback, que é marido da modelo brasileira Gisele Bündchen, com quem tem filhos, revelou que a conversa com eles teve peso para decisão. Brady tem sete Super Bowls, seis defendendo o New England Patriots e um com o Tampa Bay Buccaneers. É o jogador com mais títulos da NFL.

Brady é atual campeão da liga e novamente candidato a prêmio de MVP. Ele também é o jogador com mais prêmios de MVP (5), com mais passes aéreos (84.520), mais passes para touchdown na carreira (624), também com mais vitórias por quarterback (243) e mais passes completos (7.263).

