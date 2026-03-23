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Sport demite Roger Silva após início irregular na Série B

Passagem teve seis vitórias, cinco empates e apenas uma derrota

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 12:39)
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Legenda: Roger Silva havia assumido o comando do Sport no fim de dezembro e deixa o clube após 12 partidas
Foto: Gil Gomes e Rodrigo Moura/ SCR.

Caiu o primeiro treinador da Série B. O Sport anunciou nesta segunda-feira a demissão do técnico Roger Silva, encerrando um ciclo que durou menos de três meses no comando da equipe.

A saída do treinador ocorre logo após o empate sem gols com o Cuiabá, na estreia da Série B, resultado que já era tratado internamente como decisivo para a continuidade do trabalho. Apesar de números razoáveis, com seis vitórias, cinco empates e apenas uma derrota, a decisão da diretoria não se baseou apenas nos resultados, mas principalmente no desempenho da equipe dentro de campo, que vinha sendo alvo de críticas. 

Internamente, o clube avaliava que o time não apresentava evolução, além de apontar dificuldades na gestão do elenco e desgaste na relação com jogadores e ambiente do futebol.

Passagem curta, mas com título

Roger Silva havia assumido o comando do Sport no fim de dezembro e deixa o clube após 12 partidas. Durante sua passagem, conquistou o Campeonato Pernambucano, um dos pontos positivos do trabalho. 

Mesmo com o título estadual, a eliminação na Copa do Brasil e as atuações pouco convincentes pesaram na decisão da diretoria, que já considerava uma mudança de rumo. 

Além de Roger, deixam o Sport os auxiliares Eduardo Abdo e Renato Gheller, além do preparador físico Adriano Titton.

Em nota oficial, o clube agradeceu pelos serviços prestados:

O Sport Club do Recife informa que o treinador Roger Silva não seguirá no comando técnico da equipe profissional do futebol. Com ele, deixam o Clube também os auxiliares Eduardo Abdo e Renato Gheller e o preparador físico Adriano Titton.

O Sport agradece ao ex-atleta e técnico Roger Silva por tudo o que foi conquistado e compartilhado nesta jornada. O Clube deseja sucesso e muita sorte na continuidade de sua trajetória profissional.

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