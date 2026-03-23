Nordestão reduz valores, mas ainda vale milhões para Ceará, Fortaleza e Ferroviário; confira cotas

A Copa do Nordeste de 2026 pode render até R$ 4,6 milhões em premiação para Ceará e Fortaleza, e R$ 3,45 milhões ao Ferroviário. Para isso, no entanto, um dos três representantes cearenses precisaria ser campeão do torneio. Os valores das cotas da Lampions League foram divulgados pela CBF na sexta-feira (20) e houve redução no montante distribuído.

Na primeira fase, a divisão por grupos, observando o ranking nacional de clubes, seguiu, e Vovô e Leão estão no Grupo 1, que fatura mais. O Tubarão da Barra está no Grupo 2 e ainda recebe um valor milionário para disputar o Nordestão. Os três, no entanto, vão ganhar menos que em 2025.

Para Ceará e Fortaleza, a primeira fase vale R$ 2,5 milhões, enquanto na temporada passada recebiam R$ 3,5 milhões. Já o Ferroviário começa a competição embolsando R$ 1,35 milhão, quando em 2025 faturou R$ 2 milhões nesta fase.

As cotas passam a ser iguais para todos os clubes no mata-mata. O campeão vai receber R$ 1 milhão e o vice, R$ 700 mil. Na edição anterior, os valores foram, respectivamente, R$ 2,2 milhões e R$ 1,4 milhão. Para os 20 clubes, ao todo, a CBF vai pagar R$ 34,1 milhões.

As federações também recebem cotas, no valor de R$ 720 mil, divididas em quatro cotas de R$ 180 mil. A primeira parcela já será paga na estreia da Copa do Nordeste, nesta terça-feira (24), mesma data de repasse aos clubes. As cotas da primeira fase serão pagas aos 20 participantes em duas parcelas iguais, com a segunda prevista para ser quitada em 10 de abril.

A CBF informou também que descontará um adiantamento de R$ 300 mil repassado aos 20 clubes em janeiro, sendo R$ 150 mil em cada uma das duas parcelas da cota da primeira fase (de grupos).

Cotas Copa do Nordeste 2026:

Primeira fase (fase de grupos):

Grupo 1 (Fortaleza, Vitória, Ceará, Sport, CRB) - R$ 2,5 milhões

Grupo 2 (ABC, Retrô, Botafogo-PB, Confiança, Ferroviário) - R$ 1,35 milhão

Grupo 3 (América-RN, Sousa-PB, ASA, Juazeirense, Itabaiana) - R$ 850 mil

Grupo 4 (Maranhão, Jacuipense, Fluminense-PI, Imperatriz, Piauí) - R$ 500 mil

Fase final:

Quartas de final - R$ 500 mil

Semifinal - R$ 600 mil

Vice-campeão - R$ 700 mil

Campeão - R$ 1 milhão

Quanto os cearenses podem acumular?

Fortaleza: R$ 4,6 milhões (campeão) / R$ 4,3 milhões (vice-campeão)

Ceará: R$ 4,6 milhões (campeão) / R$ 4,3 milhões (vice-campeão)

Ferroviário: R$ 3,45 milhões (campeão) / R$ 3,15 milhões (vice-campeão)