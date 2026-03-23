Só na bola parada: Ceará não marca com bola rolando há cinco jogos

O Ceará atravessa um momento de pouca efetividade ofensiva na temporada. Há cinco jogos, a equipe alvinegra não marca com bola rolando e tem dependido exclusivamente da bola parada para superar as defesas adversárias. Os números evidenciam a dificuldade de criação e finalização do time comandado por Mozart.

Desde que Wendel Silva marcou contra o Primavera, na segunda fase da Copa do Brasil, a equipe não conseguiu ir às redes de uma maneira diferente. Nesse confronto, o Vozão iniciou os trabalhos com uma boa trama ofensiva que resultou no gol de Lucas Lima. As potencialidades que sobraram na construção dessa jogada não estão sendo vistas no recorte atual de jogos do Ceará.

Na estreia da Série B contra o São Bernardo, no último sábado (21), na Arena Castelão, o único gol da equipe veio em uma cobrança de pênalti. Com a oportunidade, Zanocelo converteu e abriu o placar do encontro. A torcida do Vovô viu o roteiro se repetir mais uma vez, já que o meio-campista marcou da mesma forma contra o Maranhão, na CB.

Nas finais do Campeonato Cearense, o padrão se manteve. Os dois gols do Ceará saíram em jogadas de bola parada. No primeiro confronto, Lucca empatou após desvio em cruzamento de Rafael Ramos. Já na decisão, em uma cobrança de falta de Matheus Araújo, Luizão subiu sozinho e acertou uma cabeçada para abrir o marcador.

Confira os gols do Ceará de bola parada no ano: