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Só na bola parada: Ceará não marca com bola rolando há cinco jogos

Com a falta de criatividade ofensiva, o recurso tem sido decisivo para o alvinegro balançar as redes nas últimas partidas

Escrito por
Liuê Góis liue.ribeiro@svm.con.br
(Atualizado às 12:52)
Jogada
Legenda: Ceará vive seca de gols com bola em movimento.
Foto: Foto: Kid Júnior/SVM

O Ceará atravessa um momento de pouca efetividade ofensiva na temporada. Há cinco jogos, a equipe alvinegra não marca com bola rolando e tem dependido exclusivamente da bola parada para superar as defesas adversárias. Os números evidenciam a dificuldade de criação e finalização do time comandado por Mozart.

Desde que Wendel Silva marcou contra o Primavera, na segunda fase da Copa do Brasil, a equipe não conseguiu ir às redes de uma maneira diferente. Nesse confronto, o Vozão iniciou os trabalhos com uma boa trama ofensiva que resultou no gol de Lucas Lima. As potencialidades que sobraram na construção dessa jogada não estão sendo vistas no recorte atual de jogos do Ceará.

Na estreia da Série B contra o São Bernardo, no último sábado (21), na Arena Castelão, o único gol da equipe veio em uma cobrança de pênalti. Com a oportunidade, Zanocelo converteu e abriu o placar do encontro. A torcida do Vovô viu o roteiro se repetir mais uma vez, já que o meio-campista marcou da mesma forma contra o Maranhão, na CB.

Nas finais do Campeonato Cearense, o padrão se manteve. Os dois gols do Ceará saíram em jogadas de bola parada. No primeiro confronto, Lucca empatou após desvio em cruzamento de Rafael Ramos. Já na decisão, em uma cobrança de falta de Matheus Araújo, Luizão subiu sozinho e acertou uma cabeçada para abrir o marcador.

Confira os gols do Ceará de bola parada no ano:

  • Tirol 1X4 Ceará - Campeonato Cearense (Pedro Henrique e Vina)
  • Ferroviário 1x5 Ceará - Campeonato Cearense (Gilmar)
  • Ceará 4x0 Horizonte - Campeonato Cearense (Vina)
  • Ceará 4x0 Floresta - Campeonato Cearense (Luizão)
  • Fortaleza 1x1 Ceará - Campeonato Cearense (Lucca)
  • Maranhão 0x1 Ceará - Copa do Brasil (Zanocelo)
  • Ceará 1x1 São Bernardo - Série B (Zanocelo)
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