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Alex Sandro é cortado da Seleção Brasileira após lesão; Kaiki, do Cruzeiro, é convocado

Brasil irá fazer jogos amistosos contra França e Croácia

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 12:12)
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Legenda: Além de Kaiki, outras mudanças recentes também foram feitas na lista, como a convocação do goleiro Hugo Souza para substituir Alisson, também lesionado.
Foto: Foto: Gustavo Aleixo / Cruzeiro

A Seleção Brasileira teve uma mudança de última hora na lista para a Data Fifa de março. Alex Sandro foi desconvocado depois que exames confirmaram uma lesão na coxa direita, sofrida durante o empate entre Flamengo e Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. 

O lateral sentiu dores ainda no primeiro tempo da partida e acabou substituído no intervalo. Após avaliação médica, ficou constatado o problema muscular, o que inviabilizou sua participação nos amistosos da Seleção. 

Com isso, a comissão técnica optou pela convocação de Kaiki, que vive bom momento no Cruzeiro e recebe sua primeira oportunidade na equipe principal do Brasil. 

Preparação da Seleção

A delegação brasileira já iniciou a preparação nos Estados Unidos para os amistosos contra França e Croácia, que fazem parte dos últimos testes antes da definição do elenco para a próxima Copa do Mundo.

Além de Kaiki, outras mudanças recentes também foram feitas na lista, como a convocação do goleiro Hugo Souza para substituir Alisson, também lesionado. 

Situação de Alex Sandro no Flamengo

Apesar do corte, há expectativa de que Alex Sandro não fique muito tempo afastado dos gramados. Segundo o departamento médico do Flamengo, o jogador relatou dores leves, o que pode indicar uma recuperação mais rápida.

O lateral permanecerá no Rio de Janeiro durante a Data Fifa para tratamento, com foco em voltar o quanto antes aos jogos do clube no Campeonato Brasileiro.

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