Uniforme 1 da Seleção Brasileira para Copa do Mundo é lançado; veja imagens
A estreia do novo uniforme será contra a Croácia, no dia 31
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 15:58)
Acabou a espera. O uniforme 1 da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo 2026 foi lançado neste sábado (21), pela Nike, fornecedora de material esportivo da Canarinho.
A camisa, que começa a ser vendida na próxima segunda-feira no site da fornecedora, será utilizada pela primeira vez no amistoso contra a Croácia, marcado para o dia 31, nos EUA. Antes, a Seleção vai enfrentar a França, no dia 27, com sua nova camisa azul, criada pela Jordan, parceria do ex-jogador de basquete Michael Jordan com a Nike.
