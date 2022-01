Bahia vence o Campinense na estreia da Copa do Nordeste; veja outros resultados

Mais um dia cheio na Copa do Nordeste 2022. O Bahia venceu o Campinense no Estádio Amigão, em Campina Grande, na Paraíba. O jogo válido pela segunda rodada terminou com placar de 3 a 1 para os visitantes. Marco Antônio, Rodallega e Marcelo Cirino marcaram para o Tricolor de Aço. Felipinho descontou.

Melhor no primeiro tempo, o Bahia criou boas chances mas pecou na finalização. Mas a insistência valeu a pena. Marco Antônio abriu o placar aos 4o minutos. Não demorou para o Campinense reagir. Sem marcação, Felipinho recebeu a bola, chutou com força e acertou no ângulo do gol de Danilo. Tudo igual no Amigão até o final da etapa inicial.

Na volta do intervalo, os donos da casa voltaram melhores e pressionaram na marcação do Bahia. Enquanto procurava segurar o empate, o time de Ranielle Ribeiro viu o Tricolor virar o placar com Rodallega, aos 39 minutos. Aos 43', Marcelo Cirino recebeu passe de Jhonatan e aproveitou a saída do goleiro Mauro Iguatu para ampliar e fechar o marcador em 3 a 1.

Com o resultado, os comandados de Guto Ferreira é o segundo do Grupo B, com 3 pontos. O tricolor baiano encara o Atlético-BA na próxima rodada. Já o clube paraibano também é o segundo, mas do Grupo A, com 1 ponto. O CRB será o próximo adversário do Time do Povo.

SPORT 3 X 2 NÁUTICO Mikael brilhou e garantiu a vitória de virada contra o Timbu. O centroavante marcou os três gols do Leão. Robinho e Kauan Maranhão fizeram para os visitantes. Assim, os donos da casa assumem a liderança do Grupo A, com três pontos. Já o Náutico vai para a 5ª posição do Grupo B, com apenas um ponto. Na próxima rodada, o Sport recebe o Sousa no domingo. O jogo será na Arena Pernambuco, às 18h30. O Timbu visita o Sampaio Corrêa no Castelão. A partida será no sábado, às 20 horas.

