Brítez pede desculpas após goleada sofrida na estreia da Série B: 'Passamos vergonha'

O Fortaleza estreou na Série B sofrendo uma goleada, de 4x0 para o Botafogo/SP, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP).

Ao fim da partida, o zagueiro Brítez, pediu desculpas ao torcedor e disse que o time passou vergonha.

"É pedir desculpa ao torcedor, ao professor, para a comissão técnica. Isso não é o Fortaleza. Hoje passamos vergonha. Essa é a realidade. A gente pode perder, vinhamos 14 jogos sem perder, mas não podemos perder desse jeito. Sofremos 3 gols em 15 minutos. Não encontramos resposta, fomos ao vestiário, falamos erramos de novo e sofremos o outro gol e definiu o jogo".

Jogo na terça

O zagueiro tricolor acredita que a Série B será difícil e o clube precisará reagir no próximo jogo, contra o Ferroviário, na terça-feira pela Copa do Nordeste no PV.

"É ficar atento porque a Série B vai ser desse jeito. Temos que aprender. Foi um golpe duro. Vamos melhorar, terça tem outro jogo, por outra competição, temos que ganhar e mudar essa imagem. E voltar o Fortaleza que somos, forte e aguerrido, com mentalidade".