Globo x Floresta: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Neste sábado (29), Globo e Floresta duelam às 20h, pela 2ª rodada da Copa do Nordeste, no Estádio Barretão. Será o primeiro jogo das equipes na competição, já que tiveram as partidas da 1ª rodada adiadas. A equipe potiguar estrearia contra o Ceará, na última quarta-feira (26), e o Verdão da Vila Manoel Sátiro jogaria contra o Fortaleza.

O Globo vive um surto de Covid-19, com 15 jogadores infectados com a doença. A informação foi divulgada pelo técnico Romildo Freire em entrevista à CBN Natal. Entre os atletas, alguns titulares para a partida. O técnico, que assumiu o comando da equipe nessa sexta-feira (28), após Hugo Chacon entregar o cargo depois de uma derrota no Campeonato Potiguar

No Floresta, o técnico Ricardo Drubscky poderá contar com todos os seus jogadores para a estreia pela Copa do Nordeste. Comandando a equipe há 24 dias, Drubscky teve um jogo-treino diante o Ceará para testar o elenco durante a pré-temporada. A equipe encerrou os trabalhos em terras alencarinas na tarde de quinta-feira (27). Em Natal, o grupo realizará um treino e, finalizará as atividades visando o confronto contra o Globo.

Ficha técnica | veja local, horário e onde assistir

Globo x Floresta - 2ª rodada da Copa do Nordeste

Local: Estádio Barretão, em Ceará-Mirim (RN)

Data: 29/01/2022 (sábado)

Horário: 20h (de Brasília)

Árbitro: Ranilton Oliveira de Sousa

Assistentes: Elson Araujo da Silva e Ivanildo Gonçalves da Silva

Transmissão: Rádio Verdes Mares (AM 810)

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Globo: André Zuba; Alessandro, Gravatá, Mael, Judson; Fernando, Anderson, Ramon; Rômulo, Nino e Adílio.

Floresta: Marcão; Lito, Mailson, Alisson dos Santos, Fábio Alves; Jô Almeida, Rendell Andrade, Renê; Igor Oliveira, Flávio Torres e Wágner.