Floresta x Fortaleza tem horário alterado pela Copa do Nordeste

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) mudou o horário na partida entre Fortaleza e Floresta, pela 1ª rodada da Copa do Nordeste de 2022. Previsto para o dia 2 de fevereiro, quarta-feira, na Arena Castelão, o jogo foi adiado de 19h30 para 21h30.

Conforme comunicado oficial da entidade, a alteração atende um pedido da emissora detentora dos direitos de transmissão da competição regional. O time alviverde é o mandante no respectivo confronto, válido pela fase de grupos da torneio.

Vale ressaltar que, na 1ª fase, as equipes são divididas em dois grupos e enfrentam os adversários das outras chaves. O Floresta, por exemplo, está no chaveamento B, enquanto o Fortaleza está no A. Avançam os quatro com melhor campanha em cada grupo.

Apesar da ordem das rodadas, o Verdão da Vila Manoel Sátiro estreia no Nordestão contra o Globo/RN, no sábado (29), às 20h, no estádio Barretão/RN. O Leão encara o Sousa-PB no domingo (30), às 18h, na Castelão.

Floresta x Fortaleza

Competição: Copa do Nordeste - 1ª rodada

Data: 2 de fevereiro, quarta-feira

Horário: 21h30

Local: Arena Castelão