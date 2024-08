Esposa de Juan Izquierdo lamenta morte do jogador em despedida tocante: 'Vou te amar para sempre'

Vou sentir sua falta por toda a vida e sei que sua ausência vai doer a cada passo. Você deixou muito para viver, muito caminho para percorrer meu Juanma. A partir de hoje só sonho com o dia do nosso reencontro e ver novamente aquele sorriso que enche minha alma. Obrigado a todos que pensaram nele e fizeram força de uma forma ou de outra. Hoje Juanma cuida de mim e especialmente de nossos bebês do céu. Vou te amar para sempre, meu guerreiro, desta vez foi a vez de perder.

Selena Viúva de Juan Izquierdo