Escalação da Seleção Brasileira contra Senegal tem novidades; veja time titular

O técnico Carlo Ancelotti deve escalar a Seleção Brasileira com pelo menos três novidades no time titular para enfrentar o Senegal, neste sábado (15), em amistoso. De acordo com informações do ge, o treinador italiano já definiu qual será a formação inicial para o jogo.

As caras novas na escalação titular do Brasil seriam Éder Militão, atuando como lateral-direito, o goleiro Ederson e o lateral-esquerdo Alex Sandro. Segundo a reportagem, a ideia é ter um sistema defensivo mais sólido na partida preparatória para a Copa.

Com a entrada das novidades, Carlo Ancelotti deve levar a campo, contra Senegal, a seguinte escalação titular: Ederson; Éder Militão, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alex Sandro; Casemiro e Bruno Guimarães; Rodrygo, Estêvão, Vini Jr e Matheus Cunha.

Brasil e Senegal entram em campo neste sábado (15), às 13h (horário de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres, na Inglaterra, para disputar uma partida amistosa preparatória para a Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, México e Canadá.