Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Escalação da Seleção Brasileira contra Senegal tem novidades; veja time titular

Técnico italiano Carlo Ancelotti deve manter formação com quatro atacantes

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Jogada
Legenda: Rodrygo, jogador da Seleção Brasileira
Foto: @rafaelribeirorio / CBF

O técnico Carlo Ancelotti deve escalar a Seleção Brasileira com pelo menos três novidades no time titular para enfrentar o Senegal, neste sábado (15), em amistoso. De acordo com informações do ge, o treinador italiano já definiu qual será a formação inicial para o jogo.

As caras novas na escalação titular do Brasil seriam Éder Militão, atuando como lateral-direito, o goleiro Ederson e o lateral-esquerdo Alex Sandro. Segundo a reportagem, a ideia é ter um sistema defensivo mais sólido na partida preparatória para a Copa.

Com a entrada das novidades, Carlo Ancelotti deve levar a campo, contra Senegal, a seguinte escalação titular: Ederson; Éder Militão, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alex Sandro; Casemiro e Bruno Guimarães; Rodrygo, Estêvão, Vini Jr e Matheus Cunha.

Brasil e Senegal entram em campo neste sábado (15), às 13h (horário de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres, na Inglaterra, para disputar uma partida amistosa preparatória para a Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, México e Canadá.

Assuntos Relacionados
Foto de Rodrygo, jogador da Seleção Brasileira

Jogada

Escalação da Seleção Brasileira contra Senegal tem novidades; veja time titular

Técnico italiano Carlo Ancelotti deve manter formação com quatro atacantes

Daniel Farias Há 36 minutos
Imagem do atacante polonês Robert Lewandowski

Jogada

Polônia x Holanda nas Eliminatórias da Copa: veja onde assistir, horário e escalações

Veja as informações sobre o confronto válido pela nona rodada das Eliminatórias

Daniel Farias Há 57 minutos
Imagem do meio-campista alemão Florian Wirtz

Jogada

Luxemburgo x Alemanha nas Eliminatórias da Copa: veja onde assistir, horário e escalações

Veja as informações sobre o confronto válido pela quinta rodada das Eliminatórias

Daniel Farias Há 1 hora
Foto de Stephen Curry

Jogada

Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de sexta-feira (14)

Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026

Daniel Farias Há 1 hora
Alemanha

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sexta-feira (14)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta sexta-feira, dia 14 de novembro de 2025

Daniel Farias Há 1 hora

Jogada

Ceará intensifica preparação para enfrentar o Internacional na Arena Castelão

Equipes se enfrentam na Arena Castelão

Redação 13 de Novembro de 2025