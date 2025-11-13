Diário do Nordeste
Vitor Roque mira a Copa do Mundo de 2026: 'As vagas estão abertas'

Próximos amistosos da Seleção Brasileira serão contra Senegal e Tunísia

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 12:22)
Jogada
Legenda: Vitor Roque está entre os convocados para os próximos amistosos da Seleção Brasileira, contra Senegal e Tunísia
Foto: Foto: Rafael Ribeiro / CBF

O atacante Vitor Roque, integrante da Seleção Brasileira, vive um momento de destaque e já tem a mira voltada para o próximo Mundial. Em entrevista coletiva realizada em Londres, o jogador destacou que a disputa por lugares na equipe está “aberta” — e que o desempenho nos clubes será decisivo para quem quiser garantir presença na lista final.

No Palmeiras, Vitor Roque tem sido um dos principais nomes da temporada. Em 52 partidas, marcou 20 gols e se consolidou como peça importante tanto na liderança do Campeonato Brasileiro quanto na campanha que levou o time à final da Copa Libertadores da América.

“As vagas estão abertas. É continuar trabalhando, cada um fazendo o melhor no seu clube para tentar uma vaga. Vieram vários jogadores na posição. O Mister pode ter um ou dois ali e possa ser que leve o terceiro”, afirmou o atacante.

Com isso, o camisa 9 demonstra ambição, mas também consciência da forte concorrência que enfrenta no setor ofensivo da Seleção. Antes de chegar ao Palmeiras, Vitor Roque passou pelo Athletico-PR, foi contratado pelo Barcelona e chegou a atuar pelo Real Betis, na Espanha. O retorno ao Brasil, segundo ele, foi uma decisão estratégica para reencontrar ritmo e confiança.

“Voltar ao futebol brasileiro não é um passo atrás. Às vezes tem que dar um passo atrás para dar dois à frente.  Quando voltei da Europa, voltei mal psicologicamente, sem confiança nenhuma. O professor Abel depositou confiança em mim. Ter uma sequência é muito importante para retomar essa confiança.”

Próximos desafios com a Seleção

Vitor Roque está entre os convocados para os próximos amistosos da Seleção Brasileira, contra Senegal e Tunísia. As partidas, que serão realizadas na Europa, representam mais uma oportunidade para o jovem atacante mostrar serviço e seguir firme na disputa por uma vaga na Copa do Mundo de 2026.

