Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Erandir celebra classificação do Fortaleza à final da Copa Maria Bonita e cita empenho das atletas

Equipe derrotou o Bahia por 1 a 0

Escrito por
Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
Jogada
Legenda: Erandir, técnico do Fortaleza feminino.
Foto: João Moura/Fortaleza EC

O Fortaleza venceu o Bahia e garantiu vaga na final da Copa Maria Bonita. Com gol de Natália, o grupo vai brigar pela taça inédita. O técnico Erandir Feitosa falou sobre a partida e destacou o esforço das atletas. 

"Estou feliz pela classificação. Acho que o empenho das meninas do começo ao fim foi muito na parte tática, era a mais importante. A gente sabia que o Bahia era uma grande equipe, mas prevaleceu a vontade delas. O nosso time também tem muita qualidade. Essas meninas gostam do jogo bom e esse jogo foi bom contra o Bahia. Agora é descansar bem para a final", afirmou o treinador.

As Leoas enfrentam a equipe do Sport na disputa pela taça. O duelo será às 16h (de Brasília), na Arena Pernambuco. A TV Verdes Mares transmite a partida.

jogadoras
Legenda: Leoas estão na final da Copa Maria Bonita.
Foto: Divulgação/Fortaleza

Veja também

teaser image
Jogada

Atletas do Fortaleza são convocadas para a Seleção Brasileira Feminina Sub-20

teaser image
Jogada

Fortaleza vence Bahia e vai à final da Copa Maria Bonita

Assuntos Relacionados

Jogada

Erandir celebra classificação do Fortaleza à final da Copa Maria Bonita e cita empenho das atletas

Equipe derrotou o Bahia por 1 a 0

Crisneive Silveira Há 33 minutos
Galeano fala sobre possível renovação com o Ceará para 2026

Jogada

Exclusivo: Galeano fala sobre possível renovação com o Ceará para 2026; veja vídeo

Galeano está emprestado ao Ceará pelo Nacional, do Uruguai

Daniel Farias Há 1 hora
Foto de Enxame de abelhas no Ferroviário

Jogada

Enxame de abelhas atinge CT do Ferroviário e área é isolada pelo Corpo de Bombeiros; veja vídeo

No momento do ocorrido, estava acontecendo o treino da escolinha de futebol do Tubarão da Barra

Samir de Carvalho* 10 de Outubro de 2025
video

Jogada

Condé vive dilema: quem deve ser o ponta titular do Ceará?; veja vídeo

Pedro Henrique, Fernandinho e Baya são as principais opções de Léo Condé para a ponta esquerda

Ian Laurindo* e Samuel Conrado 10 de Outubro de 2025
video

Jogada

Palermo tem dúvidas nas laterais do Fortaleza; veja vídeo

Diogo Barbosa, Wéverson e Ávila são as principais opções do argentino para a lateral esquerda

Ian Laurindo* e Fernanda Alves 10 de Outubro de 2025

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sexta-feira (10)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta sexta-feira, dia 10 de outubro de 2025

Daniel Farias 10 de Outubro de 2025