Erandir celebra classificação do Fortaleza à final da Copa Maria Bonita e cita empenho das atletas
Equipe derrotou o Bahia por 1 a 0
O Fortaleza venceu o Bahia e garantiu vaga na final da Copa Maria Bonita. Com gol de Natália, o grupo vai brigar pela taça inédita. O técnico Erandir Feitosa falou sobre a partida e destacou o esforço das atletas.
"Estou feliz pela classificação. Acho que o empenho das meninas do começo ao fim foi muito na parte tática, era a mais importante. A gente sabia que o Bahia era uma grande equipe, mas prevaleceu a vontade delas. O nosso time também tem muita qualidade. Essas meninas gostam do jogo bom e esse jogo foi bom contra o Bahia. Agora é descansar bem para a final", afirmou o treinador.
As Leoas enfrentam a equipe do Sport na disputa pela taça. O duelo será às 16h (de Brasília), na Arena Pernambuco. A TV Verdes Mares transmite a partida.
