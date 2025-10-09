Fortaleza vence Bahia e vai à final da Copa Maria Bonita
A final será contra o Sport, com transmissão da TV Verdes Mares.
A equipe feminina do Fortaleza é finalista da Copa Maria Bonita. As leoas avançaram para a grande decisão ao bater o Bahia na noite desta quinta-feira (9) por 1 a 0, na Arena de Pernambuco. A final será contra o Sport, com transmissão da TV Verdes Mares.
O gol do Fortaleza foi marcado por Natália, maior artilheira da história do clube, com assistência de Tainá. Com o resultado, a equipe comandada pelo técnico Erandir Feitosa manteve a invencibilidade na temporada. Ao todo são 17 jogos, com 10 vitórias e sete empates.
Agora as leoas têm a chance de fazer história conquistando o título da competição. A partida contra o Sport está marcada para sábado, às 16h30. A competição é disputada toda em Pernambuco.
