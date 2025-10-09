Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Fortaleza vence Bahia e vai à final da Copa Maria Bonita

A final será contra o Sport, com transmissão da TV Verdes Mares.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 22:09)
Jogada
Legenda: As leoas estão na final da Copa Maria Bonita ao vencerem o Bahia
Foto: Paulo Matheus / Fortaleza EC

A equipe feminina do Fortaleza é finalista da Copa Maria Bonita. As leoas avançaram para a grande decisão ao bater o Bahia na noite desta quinta-feira (9) por 1 a 0, na Arena de Pernambuco. A final será contra o Sport, com transmissão da TV Verdes Mares.

O gol do Fortaleza foi marcado por Natália, maior artilheira da história do clube, com assistência de Tainá. Com o resultado, a equipe comandada pelo técnico Erandir Feitosa manteve a invencibilidade na temporada. Ao todo são 17 jogos, com 10 vitórias e sete empates.

Agora as leoas têm a chance de fazer história conquistando o título da competição. A partida contra o Sport está marcada para sábado, às 16h30. A competição é disputada toda em Pernambuco.

Assuntos Relacionados

Jogada

Fortaleza vence Bahia e vai à final da Copa Maria Bonita

A final será contra o Sport, com transmissão da TV Verdes Mares.

Redação Há 1 hora
Léo Condé volta a dar treinos no Ceará

Jogada

Sob comando de Léo Condé, Ceará faz treino tático com foco no Sport

Equipes se enfrentam somente no dia 15 de outubro

Redação Há 2 horas
jogadores

Jogada

Sport vende operação de jogo contra o Flamengo e partida será na Arena de Pernambuco; veja valor

Equipes vão se enfrentar no dia 13 de novembro

Redação 09 de Outubro de 2025
jogadores

Jogada

CBF muda dia e hora de Santos x Fortaleza pela Série A; confira

Equipes se enfrentam na Vila Belmiro

Crisneive Silveira 09 de Outubro de 2025

Jogada

Sport perde dois titulares contra o Ceará por suspensão; veja desfalques e provável escalação

Vozão visita o time pernambucano no dia 15, às 20 horas, na Ilha do Retiro, pela 28ª rodada da Série A

Vladimir Marques 09 de Outubro de 2025
jogadora

Jogada

Atletas do Fortaleza são convocadas para a Seleção Brasileira Feminina Sub-20

Grupo fará dois amistosos contra o México

Crisneive Silveira 09 de Outubro de 2025