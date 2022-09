Emprestado pelo Fortaleza, Matheus Jussa fala de experiência no Qatar e comemora primeiro gol

Emprestado pelo Fortaleza, o volante Matheus Jussa vive boa fase no Oriente Médio e marcou o primeiro gol pelo Qatar SC. O atleta balançou as redes na vitória por 3 a 1 contra o Al-Wakrah, na liga nacional. Com 26 anos, soma sete de oito jogos do clube como titular.

Matheus Jussa Volante do Qatar SC “A sensação do gol seja em qualquer lugar é maravilhosa, então fazer meu primeiro gol aqui ficará marcado para o resto da minha vida. Objetivo do clube é voltar a disputar títulos, estar na parte de cima da tabela e isso me motiva pois sempre busco estar entre os melhores”.

O contrato no exterior é até o fim de 2022. Na negociação, o time cearense ganhou US$ 50 mil (cerca de R$ 258 mil). O vínculo de Jussa com o Leão é até o fim da temporada de 2024.

Na carreira, a passagem pelo Qatar SC é a primeira experiência que o meio-campista tem no exterior. Assim, teve que se adaptar a uma nova cultura, linguagem e costumes diferentes do Brasil.

“Estou realizando mais um sonho no futebol, e a adaptação vem sendo boa. Dentro do clube tem pessoas que me ajudam a entender o que é pedido, tanto em treinos e jogos, e sempre dei o meu melhor, então estou muito feliz. Questão no dia a dia eu estou estudando bastante inglês, já consigo entender certas coisas que facilitam o diálogo, já aprendi algumas palavras em árabe”, disse.

Com a camisa tricolor, Jussa participou de 80 jogos e marcou dois gols. Na equipe desde 2021, conquistou os títulos do Campeonato Cearense (2021 e 2022) e da Copa do Nordeste (2022).