Empresário de Wellington Paulista desconhece interesse do América-MG no atacante

A possibilidade de uma saída do atacante Wellington Paulista do Fortaleza não deve ganhar força, pelo menos no momento. Nesta terça-feira (11), surgiu na imprensa mineira a informação de que o América-MG está interessado na contratação do centroavante. Porém, em contato com o Diário do Nordeste, o empresário do ateta afirmou desconhecer o interesse do Coelho.

"Nenhuma (proposta). Da minha parte, desconheço. Não conversei com ninguém do América-MG e ninguém do clube me procurou", afirmou o empresário do jogador, Alexandre Oliveira.

O representante do atleta afirmou ainda que WP9 recebeu sondagens de outros clubes (não quis revelar nomes), mas que o foco de momento é seguir no Fortaleza.

"Outros clubes nos procuraram, sondagens, mas nada oficial. A ideia é seguir o contrato com o Fortaleza. Futebol é muito dinâmico, a gente sabe disso, mas nos preparamos para que ele possa jogar 2022 no Fortaleza e a gente pensa em cumprir", garantiu.

Aos 38 anos, Wellington Paulista tem contrato com o Fortaleza até o fim de 2022. Na última temporada, ele marcou 12 gols e terminou 2021 com três gols a menos que Robson, que foi o artilheiro do clube no ano.