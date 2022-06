Em súmula, árbitro do Clássico-Rei diz que foi agredido verbalmente e relata arremesso de garrafa

O árbitro Bráulio da Silva Machado (FIFA-SC) detalhou a expulsão do volante Felipe e do auxiliar técnico Gastón Liendo, do Fortaleza, na vitória do Ceará no Clássico-Rei desta quarta-feira (1°). Além disso, a arbitragem relatou agressões físicas e a utilização de sinalizadores por parte da torcida tricolor.

O volante Felipe foi expulso aos 20 minutos do 1° tempo "por dar um tapa no rosto do seu adversário", o médio-defensivo Richard, do Ceará. Antes de sair do gramado, o camisa 15 proferiu ao árbitro "tu é vagabundo, safado, vai ** *****". O árbitro relatou que os xingamentos foram repetitivos.

Legenda: Súmula de Fortaleza 0 x 1 Ceará pela 3ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro Foto: Divulgação / CBF

Gastón Liendo, por sua vez, recebeu o vermelho "por deixar a área técnica e puxar meu braço de forma grosseira", relatou Bráulio da Silva Machado no documento.

Em súmula, o árbitro ainda destacou a utilização dos sinalizadores pelos torcedores tricolores, pontuando a necessidade de intervir na partida em duas ocasiões. Além disso, Bráulio da Silva Machado alegou que foi arremessado "uma garrafa com água, atingindo a proteção de acesso ao túnel".

Legenda: Súmula de Fortaleza 0 x 1 Ceará pela 3ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro Foto: Divulgação / CBF