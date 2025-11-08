Em sua 1ª Série A, Bruno Ferreira supera desconfiança e vira destaque do Ceará no Brasileirão

No Clássico-Rei da última quinta-feira (6), o goleiro Bruno Ferreira fez uma defesa impressionante em chute de Herrera na pequena área, evitando o 2º gol do Fortaleza, e permitindo ao Ceará, empatar no fim da partida.

O lance é uma mostra do momento especial que vive Bruno Ferreira no Vovô e a Série A marcante, em sua primeira participação na elite.

De acordo com os números do Sofascore, Bruno Ferreira tem 2,4 defesas por jogo. Ele fez 40 jogos na temporada e 25 na Série A.

Portanto, no total, ele fez 60 defesas nos jogos da Série A, ajudando o Vovô diretamente em ter a 5ª melhor defesa na elite, com 30 gols sofridos.

O Vovô só não sofreu menos gols que Flamengo, Cruzeiro, Palmeiras e Botafogo.

Outro número que mostra a eficiência de Bruno Ferreira são as defesas por jogo: ele defendeu 75% das finalizações em sua meta na temporada.

Números do Sofacore

Legenda: Números de Bruno Ferreira na temporada 2025 pelo Ceará Foto: Sofascore

1ª Série A

Bruno Ferreira passou por uma prova de fogo na Série B de 2025, quando vindo do Caxias, assumiu a titularidade com a lesão do titular e ídolo Richard. Ele deu conta do recado e ajudou o Vovô na arrancada para subir para a Série A.

E para a temporada 2025, o Vovô trouxe dois goleiros, Fernando Miguel e Keiller, mas Bruno se manteve firme como titular e iniciou a Série A.

A 1ª vez na elite foi outro desafio para Bruno Ferreira, que tem dado conta do recado e sendo destaque do alvinegro, com grandes defesas.