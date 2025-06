Em clássico nordestino, Fortaleza vence o Bahia por 1 a 0 pelo Brasileiro Sub-20

O Fortaleza venceu por 1 a 0 o Bahia em duelo válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20, às 15h, no CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú, região metropolitana de Fortaleza. O gol da partida desta terça-feira (10) foi marcado por Dimas. O treinador da equipe tricolor, Léo Porto, celebrou o resultado que manteve a invencibilidade do Leão como mandante.

Com a vitória, a equipe comandada por Léo Porto chega aos 21 pontos e assume a 4ª colocação da competição nacional. O próximo confronto da equipe acontece na na próxima quarta-feira (18), às 15h, diante da equipe do Santos, no CT Rei Pelé. O confronto é válido pela 14ª rodada do Brasileirão Sub-20.

O Leão, que vinha de derrota por 3 a 2 para o Botafogo, em jogo realizado no Rio de Janeiro, queria reencontrar o caminho das vitórias e reencontrou. Em clássico nordestino de tricolores, o Leão foi superior a um Bahia que jogou a segunda etapa da partida com um a menos, após agressão de Gustavo Ulguim e vermelho direto para o camisa 11 do Esquadrão.

Feliz pela vitória, os jogadores mereciam, principalmente na nossa casa. Fizemos um bom jogo, bem controlado, vencendo sobre a equipe forte do Bahia. A equipe toda tá de parabéns, não pela vitória de hoje, mas pelo trabalho da semana. Feliz pelo desempenho, pelo resultado e agora é descansar um pouquinho para seguir evoluindo. Léo Porto Treinador do Fortaleza sub-20

COMO FOI O JOGO

Mesmo com a superiodade numérica em todo o segundo tempo, após os primeiros 45 minutos equilbrados entre as equipes, o Bahia voltou do intervalo para fazer um jogo para deter a artilharia leonina. A defesa do esquadrão baiano resistiu à pressão triciolor até os 23 minutos quando, após escanteio e bola rebatida, Landerson pegou a bola na lateral da área e serviu Dimas, camisa 7 do Fortaleza, que acertou belo chute fora da área, vencendo o goleiro Victor. Com a vantagem no placar, o Leão continuou ofensivo mas não conseguiu ampliar o resultado. Dessa maneira, o clássico nordestino acabou 1 a 0 para os cearenses.

* Sob supervisão de Vladimir Marques