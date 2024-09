Em apresentação, goleiro Luiz Daniel projeta Ceará na Série B: ‘temos que fazer mais oito vitórias'

O Ceará apresentou, nesta quarta-feira (25), o goleiro Luiz Daniel, de 31 anos, anunciado depois da lesão de Richard. O novo arqueiro do vovô chegou a "bater na trave" na busca pelo acesso, em 2022, com o Sampaio Corrêa. O atleta tem contrato até o fim da temporada e avalia o clube alvinegro como a maior oportunidade da carreira.

“A oportunidade aparece quando você menos espera. Não vou mentir, eu já estava me preparando para o ano que vem, porém, quando recebi a mensagem do Lucas [Drubscky] eu já não pensei duas vezes, já liguei para o meu empresário e falei para acertar o quanto antes porque eu queria vir. Um desafio muito grande, maior desafio da minha carreira, uma camisa pesada, com uma história linda e logo de imediato aceitei”, destaca. Luiz Daniel goleiro do Ceará

Com uma semana de treinos em Porangabuçu, o goleiro já se sente em “casa” com os novos companheiros de equipe. O atleta chega em Porangabuçu depois de passagem pelo Floresta, na terceirona deste ano. O último jogo do atleta foi dia 17 de agosto, no confronto entre Floresta e Athletic-MG, pela 18ª rodada da Série C.

“Não fiquei muito tempo sem jogar, não tem nem dois meses que eu fiz a última partida. Então, não influencia muito, eu estava treinando em São Paulo e aqui, antes de ir embora, eu estava treinando. Se precisar estou apto, se precisar para ontem eu já estou pronto para jogar”, ressalta o arqueiro.

EXPERIÊNCIA NO SAMPAIO CORRÊA

Com dez partidas restantes da Série B, Luiz Daniel firmou contrato até o final da competição. Ciente da situação, o goleiro já tem discurso pensando no acesso do clube ao final da temporada. O arqueiro já atuou por dois anos na segundona quando esteve no Sampaio Corrêa-MA e destaca sua bagagem no torneio.

“O trabalho foi muito bem feito no Sampaio, nós fizemos a melhor campanha da história do clube com a 5ª posição na Série B [em 2022] e foi um ano muito bom para mim. Aquilo me abriu portas no cenário nacional e neste ano eu fui eleito o melhor goleiro da Série B. Claro que eu venho aqui buscar o meu espaço, trabalhando, me dedicando, respeitando os que aqui estão, o Bruno e o Maycon, mas temos dez jogos pela frente e temos que fazer mais oito vitórias e conseguir o nosso objetivo”, analisou o camisa 23 do vovô.

Durante a negociação, Luiz Daniel recebeu ligação de Renatinho Negrão, auxiliar de Léo Condé, com quem trabalhou no Sampaio Corrêa. Além do atual comandante do Ceará, o atleta tem conhecimento sobre Marcelo Cabo, treinador do Brusque-SC, próximo adversário do Alvinegro na segundona.

CARREIRA DO GOLEIRO

Antes de chegar ao Ceará, o goleiro atuou em 18 partidas pelo Floresta, na Série C. Além do Verdão da Vila, o experiente atleta parou por São Bernardo, São Bento, São Caetano e Sampaio Corrêa. No time maranhense, Luiz Daniel atuou em mais de uma temporada, saindo ao final do ano passado, com a queda da Bolívia Querida para a terceirona.