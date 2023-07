'É agora ou nunca', diz Marta sobre luta do Brasil por título inédito da Copa do Mundo

Prestes a estrear pelo Brasil em sua sexta e última Copa do Mundo, Marta fala sobre a expectativa para o torneio. Aos 37 anos, a rainha luta pelo primeiro título do Brasil. A equipe chegou perto quando foi vice-campeã em 2007.

"Às vezes antes de dormir, com olho fechado, a gente pensa: “E se a gente chegar na decisão...”. Seria maravilhoso! A Copa do Mundo perfeita para o Brasil seria vencer. Chegar na final e, dessa vez, ganhar. É muito complicado pensar em outro cenário. Para mim, particularmente, como jogadora e atleta, é agora ou nunca", disse em entrevista ao site da Fifa.

A camisa 10 do Brasil deve ficar no banco na estreia do Brasil contra o Panamá, nesta segunda-feira. A jogadora vem de grave lesão no joelho em 2022 e revelou o medo de ficar fora do Mundial.

"Foi bastante difícil. Eu ouvia os comentários das pessoas, de que não sou mais uma menina de 20 anos: “Será que vai voltar a jogar? Será que vai voltar bem?”. É lógico que foi um dos mais desafios difíceis porque nunca fiquei tanto tempo sem poder fazer o que mais amo", disse a jogadora.

Artilheira das Copas do Mundo, entre homens e mulheres, Marta chegou a 17 gols em cinco edições do torneio. A jogadora quer aumentar a marca.

"Tenho uma felicidade muito grande de saber que sou recordista. Mas isso representa a nação brasileira. Isso não representa só a Marta, mas todas nós. Para mim é uma honra muito grande poder ser a detentora desse recorde. E quem sabe fazer um pouco mais", concluiu.

O Brasil está no Grupo F da Copa do Mundo feminina ao lado de França, Jamaica e Panamá. A estreia será diante das panamenhas, na manhã desta segunda-feira (24), às 8h (de Brasília). Veja a tabela de jogos.