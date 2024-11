Dorival sobre o empate do Brasil contra a Venezuela: 'Faltou o detalhe principal: a definição'

O técnico Dorival Jr lamentou o empate do Brasil com a Venezuela por 1 a 1, na noite desta quinta-feira, em Maturin, na Venezuela, pela 11ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O treinador acredita que a Seleção Brasileira criou uma grande quantidade de chances criadas, mas desperdiçadas. Ao mesmo tempo, o treinador exaltou a atuação do goleiro adversário, Romo, que fez várias defesas difíceis.

Quando o placar já estava em 1 a 1, Vini Jr perdeu um pênalti sofrido por ele mesmo. Na cobrança, Romo defendeu, deu rebote e o atacante chutou para fora.

“O goleiro da Venezuela estava numa noite fantástica, defendendo bolas incríveis. Mas, de todo modo, faltou para a Seleção Brasileira o detalhe principal, a definição, a última bola. O resultado deixou a desejar pelo nosso volume de jogo”, disse o técnico.

Legenda: O Brasil empatou com a Venezuela em 1 a 1 em Maturín pelas Eliminatórias Foto: Rafael Ribeiro / CBF

Para ele, o descuido do time no gol de empate da Venezuela, aos 41 segundos da etapa final, impediu que a Seleção Brasileira continuasse exercendo o domínio do jogo, como fez durante todo o primeiro tempo.

“Cometemos um erro na virada (volta do intervalo) que nos custou caro. Foi um jogo aberto, franco, bem disputado, com as duas seleções querendo o resultado.”

Evolução

Mesmo com as falhas de finalização e a desatenção em alguns lances de ataque dos venezuelanos, Dorival viu evolução no desempenho da Seleção. A atuação, notadamente nos primeiros 45 minutos, foi realmente de muita intensidade, com o Brasil envolvendo os mandantes.

“O time vem num crescente, vamos ter jogos melhores pela frente. Nosso desafio é levar a Seleção Brasileira a jogar um futebol solto, vistoso, com alegria. Estamos no caminho.”

A Seleção Brasileira volta a jogar na terça-feira (19), contra o Uruguai, às 21h45, em Salvador. O Brasil é o 3º colocado das Eliminatórias com 17 pontos, mas pode ser ultrapassado caso a celeste vença a Colômbia, Estádio Centenário, às 21 horas desta sexta-feira.