Com cinco rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza ainda está na briga pelo título e não jogou a toalha em busca desse sonho. Apesar das chances reduzidas, o time vai brigar até o fim com Botafogo e Palmeiras. No episódio desta semana do FortalezaCast, Marta Negreiros, Daniel Farias e Alexandre Mota analisam as tabelas dos três postulantes ao título e fazem os cálculos do que precisa acontecer para o Leão chegar ao topo da tabela até a última rodada. Dá o play e acompanhe!

ACOMPANHE O EPISÓDIO COMPLETO