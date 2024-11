Ceará poderá levar mais de 62 mil torcedores ao Castelão por conta de alinhamento com o América-MG

Com expectativa de lotação, a partida entre Ceará e América-MG terá um público máximo de 62.539 torcedores. Essa foi a capacidade liberada e que consta no plano de ação apresentado pelo Ceará para o duelo, válido pela 37ª rodada da Série B.

Essa capacidade só estará disponível devido a um alinhamento do Ceará com o América-MG para que torcedores do Coelho, que devem se limitar a parentes e alguns convidados de atletas, assistam ao duelo em camarotes, o que libera mais espaço na arquibancada para a torcida do Vovô.

"Houve uma colaboração da diretoria do América-MG. Eles vão ficar em camarotes exatamente para abrir o último setor, que não é disponível ao clube, para aumentar a carga", disse o diretor de futebol do Ceará, Haroldo Martins, em entrevista exclusiva ao Jogada 1º Tempo, da Verdinha FM 92.5, nesta sexta-feira (15). O registro também está feito na ata da reunião de providências para o evento.

Se a estimativa se cumprir, o Castelão verá um público na casa dos 62 mil torcedores após oito anos. Apesar de ter 63.904 lugares, nas últimas temporadas a capacidade real tem sido menor, por volta de 61 mil, em virtude do uso de espaçamento na arquibancada como medida de segurança, orientado pela Polícia Militar.

A três dias da partida entre Ceará e América-MG, não há mais ingressos avulsos à venda, mas sócios-torcedores ainda conseguem realizar check-in. Alguns torcedores relataram que tiveram bilhetes comprados de forma online cancelados, mas o clube garantiu que estes receberão um e-mail com o procedimento para garantir o acesso ao estádio.

O embate entre Vovô e Coelho deve ser também o maior público do ano no futebol cearense. Até aqui este posto é da final do Campeonato Cearense de 2024, com 57.100 torcedores.