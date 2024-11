Myke Tyson x Jake Paul: saiba onde assistir, horário e card completo

Na noite desta sexta-feira (15), Mike Tyson disputará mais uma luta de boxe na sua vitoriosa carreira nos ringues. O campeão dos pesos-pesados entre os anos de 1986 e 1990, além de 1996, enfrentará o youtuber Jake Paul, 31 anos mais novo que o astro do pugilismo, que tem 58. O card principal está previsto para iniciar às 22 horas (de Brasília), no AT&T Stadium, em Dallas, Estados Unidos.

Com 44 nocautes em 50 vitórias em toda sua carreira, Tyson terá um oponente que vem mostrando seu valor e já acumula dez vitórias e uma derrota. Um dos grandes triunfos do jovem pugilista foi contra o brasileiro Anderson Silva, por decisão unânime dos jurados (77-74, 78-73, 78-73).

Marcada anteriormente para o dia 20 de julho, a luta entre Mike Tyson e Jake Paul teve que ser remarcada devido a problemas médicos sofridos pelo ex-lutador.

No mês de maio, Tyson teria passado mal antes de embarcar em um voo que saía de Miami com destino a Los Angeles. Uma equipe de paramédicos precisou prestar atendimentos ao ídolo do boxe. Segundo informações do site "In Touch", a aeronave estava muito quente, após exposição ao sol.

Onde assistir

O evento não será exibido na TV aberta ou fechada, por conta da transmissão exclusiva do serviço de streaming Netflix.

Card completo

CARD PRINCIPAL (22h de Brasília):

Peso-pesado: Jake Paul x Mike Tyson

Peso-super-leve: Katie Taylor x Amanda Serrano

Peso-meio-médio: Mario Barrios x Abel Ramos

Peso-super-médio: Neeraj Goyat x Whindersson Nunes

CARD PRELIMINAR (19h30 de Brasília):

Peso-super-médio: Shadasia Green x Melinda Watpool

Peso-leve: Lucas Bahdi x Corey Marksman

Peso-pena: Bruce Carrington x Dana Coolwell