Di Maria não vai para o Flamengo e está próximo de voltar ao ex-clube, diz jornalista

Aos 35 anos de idade, Di Maria poderia ter sido o grande nome na janela de transferências do futebol brasileiro, em julho. O argentino, que defendia a Juventus, está livre no mercado. O jogador teria conversas para voltar ao Benfica, mas o time português quase teve o Flamengo como rival na contratação. A informação é do jornalista italiano Fabrizio Romano.

Campeão do Mundo com a Argentina em 2022, o jogador teria sido citado em conversa durante reunião do conselho do clube carioca. O clube da Gávea segue discutindo reforços para a próxima janela.

No entanto, o salário de Di Maria seria o grande entrave para algum avanço nas conversas. Os vencimentos dele chegam em torno de R$ 2 milhões. A equipe carioca vem monitorando o atleta argentino desde o início do ano.

Pelo Campeonato Brasileiro, o Flamengo volta a campo nesta quinta-feira (22), quando enfrenta o Bragantino. O duelo será às 21h30 (de Brasília), no Estádio Nabi Abi Chedid.