Lesão de Dí Maria não preocupa e jogador irá se recuperar a tempo para a Copa do Mundo

Na tarde desta quinta-feira, (13), a Juventus informou, por meio de suas redes sociais, que a situação de Angel Dí Maria não preocupa para a Copa do Mundo. Após sair lesionado de campo no primeiro tempo do jogo contra Maccabi Haifa, na Uefa Champions League, o jogador deixou os argentinos preocupados.

No comunicado oficial o clube afirma que o atleta fez exames e o diagnóstico revelou uma lesão de baixo grau no tendão da coxa direita. A Juventus esclareceu ainda que o jogador levará cerca de 20 dias para sua completa recuperação.

Le condizioni di Angel Di Maria ⤵️ — JuventusFC (@juventusfc) October 13, 2022

Além de Dí Maria, Paulo Dybala, também da Seleção Argentina, está machucado e este sim é dúvida para o Mundial. O atleta terá que ficar afastado por pelo menos quatro semanas para se recuperar de uma lesão no músculo reto femoral esquerdo.

A Roma, equipe defendida por Dybala, não conta mais com o atleta para essa temporada, já que o Campeonato Italiano vai até dia 13 de Novembro, e liberou o jogador para focar na sua recuperação visando a Copa do Mundo.