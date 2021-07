Destaque do Ceará, Richard é o goleiro que menos sofreu gols na Série A

O goleiro Richard é um dos grandes destaques do Ceará na Série A, se notabilizando por grandes defesas, contribuindo com a boa campanha da equipe e os 3 jogos seguidos sem sofrer gols. Além disso, ele é o arqueiro que menos sofreu gols na atual edição da Série A: nos 6 jogos que disputou, sofreu apenas 4 gols, ou seja, uma média de 0,6 gol sofrido por partida, estando na frente de outros nomes como Jailson do Palmeiras e Cássio do Corinthians. Detalhe é que nestas 6 partidas, ele passou 4 delas sem sequer ser vazado e ajudou o Vozão na sequências de 5 jogos sem perder.

No empate da última rodada por 0 a 0 contra o Fluminense, em São Januário, o goleiro foi fundamental para o time cearense conseguir esse ponto fora de casa. Além da maior nota do jogo (8.2), segundo o SofaScore, Richard fez 5 defesas, 2 cortes e acertou 12 lançamentos ao longo do jogo.

O camisa 91 falou sobre suas ações defensivas na partida contra o time carioca.

“Foram defesas diferentes. A primeira, no chute do Caio Paulista, foi uma finalização rápida e muito difícil porque tinha muita gente na minha frente, mas eu consegui bloquear. A segunda também teve um grau de dificuldade alta, o Lucca acertou uma boa cabeçada e eu tive um poder de reação bom pra ir buscar a bola. Tudo isso só é possível graças ao trabalho diário com o Everaldo e o Handerson (preparadores de goleiros do Ceará)”, enfatizou Richard.

Conjunto

O Alvinegro vem conseguindo fortalecer a cada partida o sistema defensivo e não é vazado há três jogos. O goleiro comemorou o momento dele e da equipe.

"Sem dúvida alguma esse momento tem que ser celebrado por todos nós. Não é fácil ficar três jogos seguidos sem sofrer gols num campeonato tão equilibrado como o Brasileiro. É importante a gente destacar que isso só é possível graças a um trabalho em conjunto, que vem desde o ataque até a defesa. Agora o que precisamos fazer é continuar trabalhando pra manter essa pegada, porque sem sofrer gols a gente fica mais próximos das vitórias - afirmou o goleiro".

O próximo compromisso do Ceará pela Série A é contra o Cuiabá pela 11ª rodada. O duelo acontece no domingo, 11, às 18h15, na Arena Pantanal. O Vovô é o 9º colocado com 14 pontos.