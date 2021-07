Presidente do Ceará fala em até 3 reforços para a sequência da Série A

O presidente do Ceará, Robinson de Castro, concedeu entrevista coletiva e fez um balanço do momento do clube, envolvo em saídas e chegadas de jogadores. Robinson afirmou que o clube pode contratar até 3 jogadores, que já existem negociações em andamento, mas que a torcida precisa ter paciência quando ao desfecho.

Robinson de Castro Presidente do Ceará Serão duas ou 3 contratações pontuais. Temos conversado com os jogadores, com clubes que detém os direitos. São jogadores no Brasil, e de fora. Queremos contratar para somar, o importante que venham a suprir lacunas eventuais. Vamos preservar nomes, detalhes, para não atrapalhar o processo de contratação.

Paralelamente, Robinson justificou as vendas do volante Charles e do atacante Saulo, garantindo que o clube precisava fazer caixa, mas que o clube não deve ter mais perdas.

"Em principio não vamos vender mais, se fizermos alguma venda será em dezembro e se justificar perder o jogador. Se aparecer vamos avaliar. A venda de jogador é uma das poucas receitas possíveis para os clubes, que não estão conseguindo vender jogadores. O mercado está mais resistente e as vendas do Charles e do Saulo foi algo fora da curva".

Confira outros pontos da coletiva de Robinson de Castro

Contratações

Temos sempre um um olhar para acompanhar o mercado, seja para nosso time profissional, quando para jogadores das categorias de base. Nós vamos buscar contratações pontuais. Gosto de um trabalho silencioso, sem falar em posição a ou b, que gera um onda de especulações e atrapalham a negociação, aumenta a concorrencia. A gente sempre faz essa busca de forma mais estratégia. Serão duas ou 3 contratações pontuais. Temos conversado com os jogadores, com clubes que detém os direitos. São jogadores no Brasil, e de fora. Queremos contratar para somar, o importante que venham a suprir lacunas eventuais. Vamos preservar nomes, detalhes, para não atrapalhar o processo de contratação.

Elenco enxuto

Temos uma politica desde o ano passado, de formar um grupo para o ano inteiro. Foram 3 reforços para o Brasileiro: vizeu, Saulo, Naressi. Fizemos a montagem já para o campeonato inteiro, liberando, negociando. Como agora só resta o Brasileiro, vamos trabalhar com um elenco mais enxuto. Vamos contratar sim, mas será um exercicio de paciência, não vai no ritmo que o torcedor espera.

Charles

Pelo Charles, receberemos 900 mil euros agora e 600 mil no 1o semestre proximo ano. Recuperamos o investimento do inter, o 3 milhões e ficamos com 15% dos direitos do charles. Se ele for vendido por um valor por 900 mil euros a gente tem participação de 15%. Na posição dele, temos 8 volantes, oliveira, fabinho, willian oliveira, marlon, sobral, naressi, geovane e marco antonio. Era um jogador que poderiamos vender. Ele tinha outras propostas e seguiu o rumo. Resolvemos vender pela necessidade do clube em gerar caixa.

Saulo

O Saulo está negociado, operação 1 milhão e 500 mil dolares. O Ceará vai ficar com 90% da venda e repassar 10% para o Volta Redonda. O clube pediu para não divulgamos o destino dele até vencer questões burocráticas do seu país. Nós só podemos fazer o anúncio para onde o Saulo vai quando o novo clube autorizar. Em principio não vamos vencer mais, se fizer alguma venda será em dezembro, justifique perder o jogador, vamos avaliar, mercado mais resistente, algo fora da curva.

Torcida no Clássico-Rei?

Um grupo empresarial que procurou Ceará e Fortaleza para organizar possibilidade de público no classico rei em agosto, com o público sendo os profissionais de saude, vacinados, e a populacao já vacinada, com passaporte banco de dados todas as pessoas vacinadas ir ao jogos. Mas precisaria do Governo do Estado, esta percepção. Tentamos uma reunião na secretaria de saúde e não tivermos exito. Então, não há forças suficientes para que a gente possa ter a retomada do publico, primeiro passo com as pessoas vacinadas, improvável que acontecesse.

Metas na Série A

As metas nossas foram definidas. Os jogadores querem manter-se na 1ª pagina da tabela. A gente sempre ter que considerar a manutenção a grande conquista. é uma grande conquista, até pelo momento em que vivemos. Os jogadores vão lutar para que o Ceará fique na 1a pagina. É desafiador, mas é um desafio para buscar.

Confira a coletiva do Presidente do Ceará