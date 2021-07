Ceará empata com o Fluminense fora de casa e amplia sequência de invencibilidade no Brasileirão

O Ceará ficou no empate em 0 a 0 com o Fluminense, na noite desta quarta-feira (7), em partida disputada no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro. O duelo, válido pela 10ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, fez com que o Alvinegro ampliasse a invencibilidade no Brasileirão.

Agora, são seis partidas seguidas sem perder, com quatro empates e duas derrotas nesta sequência. O Vovô chegou aos 14 pontos e perdeu uma posição na rodada, caindo para a 9ª colocação.

Outro ponto positivo é que este foi o 3º jogo seguido sem sofrer gols, já que o Vovô não foi vazado contra Bragantino, Juventude e nem Fluminense.

O Ceará volta a campo no próximo domingo (11), para enfrentar o Cuiabá, às 18h15min, na Arena Pantanal, adversário que ainda não venceu nenhum jogo no Brasileirão.

O JOGO

Legenda: Buiú fez bom jogo contra o Fluminense Foto: Israel Simonton/CearaSC

A verdade é que não poderia haver placar diferente do 0 a 0 para Fluminense e Ceará. O jogo foi muito fraco tecnicamente, com pouquíssima inspiração e quase nenhuma chance de gol, de nenhum dos lados.

O Ceará pouco ameaçou. Teve apenas sete finalizações o jogo inteiro, com somente duas na direção do gol (uma em cada tempo). Se defensivamente o aspecto positivo é que o time mais uma vez saiu de campo sem sofrer gols, ofensivamente, o desempenho foi muito ruim.

O duelo foi marcado pela enorme quantidade de faltas cometidas. O árbitro Ramon Abatti Abel (SC) fez com que o jogo ficasse extremamente truncado, marcando tudo, e a partida não teve continuidade.

As melhores oportunidades de gol foram do Fluminense. No início do segundo tempo, em finalização de Caio Paulista e, na sequência, em cabeçada de Lucca. Nas duas ocasiões, Richard fez defesas absolutamente espetaculares, daquelas de cinema, e impediu que o Vovô saísse de campo derrotado.