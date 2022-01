Desportivo Brasil x Ceará: confira horário, onde assistir, palpites e ficha técnica

O Ceará entra em campo nesta quinta-feira (13), às 15h (horário de Brasília), contra o Desportivo Brasil, pela 2ª fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O duelo acontece no Estádio Municipal Ernesto Rocco, em Porto Feliz (SP)

Depois de se classificar com um gol na reta final do segundo tempo diante do Paulista, o Ceará chega invicto na segunda fase e tem pela frente o Desportivo Brasil, que se classificou em primeiro no grupo 17 com seis pontos após vencer de virada a equipe do Goías na terceira rodada da competição. Nesta etapa os jogos serão disputados em mata-mata e o Vovô precisa vencer para seguir vivo, em caso de empate, a partida vai para os pênaltis.

FICHA TÉCNICA | VEJA HORÁRIO, LOCAL E ONDE ASSISTIR

DESPORTIVO BRASIL X CEARÁ - 2ª FASE DA COPA SÃO PAULO DE FUTEBOL JÚNIOR

Local: Estádio MunicipalErnesto Rocco, em Porto Feliz (SP)

Data: 13/01/2022 (quinta-feira)

Horário: 15h (de Brasília)

Árbitro: Leandro Carvalho de Oliveira

Assistente: Sergio Luis Matarazzo e Diego Henrique de Oliveira

Transmissão: YouTube da Copinha (clique aqui)

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Desportivo Brasil: João Pedro; Paulo César, Gabriel Messias, Luiz Fernando, Renan Chaves; Kayo Gonçalves, David Braga, Raynan Martins; Marcelo Santos, Matheus Rampon e Giovanny Silva.

Ceará: Davi Schneider; Átila, Jonathan, Matheus Jatobá; Rubens, Wendell e Felipe Micael; Caio Rafael, David, Pedro Igor e Caio Rafael.