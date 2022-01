Copa São Paulo: veja os resultados dos jogos da Copinha de hoje (13)

A Copa São Paulo de Futebol Júnior dá continuidade aos delos decisivos nesta quinta-feira (13). Os jovens jogadores de Vasco, Palmeiras, Ceará, Inter, Flamengo e São Paulo entram em campo, buscando manter a continuidade de suas equipes na principal competição de base do país.

O vencedor do confronto garante vaga na 3ª fase da Copinha, que será realizada entre os dias 14 e 15 de fevereiro. Vale pontuar que caso a partida termine empatada no tempo normal, a decisão irá para as penalidades.

Resultados da copinha hoje (13)

Atlético-GO 2 X 1 Água Santa

São Bernardo 0 X 2 IAPE

Londrina 0 X 1 São Caetano

Vasco 4 X 0 Joinville

Coritiba 1 X 3 Juventus-SP

Avaí X Portuguesa

Palmeiras X Mauá

Ibrachina X Oeste

Canaã X Real Brasília

Desportivo Brasil X Ceará

ABC-RN 0x0 Retrô-PE

Cruzeiro X Red Bull Bragantino

Audax X SKA Brasil

Internacional X Flamengo-SP

Flamengo X Náutico

São Paulo X EC São Bernardo