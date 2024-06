Desafio de ciclismo e corrida de rua será disputado em Maracanaú; veja detalhes

A cidade de Maracanaú será palco, nos próximos dias 29 e 30 de junho, de um desafio de ciclismo e corrida de rua. Denominado “1º Desafio Padre Cícero”, o evento contará com a participação de atletas do município e também de outras cidades.

No dia 29 de junho será disputada a competição de ciclismo, com provas com distância de uma hora e duas voltas. Já no domingo, dia 30 de junho, será a vez da competição de corrida de rua, com distâncias de 6,5km ou 13km.

Os interessados em participar do Desafio deverão realizar suas inscrições, que têm valores diferentes para residentes em Maracanaú e atletas de outras cidades. Maiores informações são encontradas no site da prefeitura de Maracanaú.