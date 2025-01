David Luiz manda recado para torcida e fala sobre escolha pelo Fortaleza: 'Foi um acerto bem pensado'

O zagueiro David Luiz celebrou o acerto com o Fortaleza. Anunciado nesta segunda-feira (20), o jogador de 37 anos falou do acerto com o clube cearense e do novo passo na carreira. Multicampeão com times da Europa, do Brasil e pela Seleção Brasileira, o atleta chega com vínculo até 2026, com possibilidade de renovação por mais um ano.

“É uma etapa muito linda na minha carreira porque foi um acerto bem pensado, sentido, e de uma forma muito racional, mas não deixando de ser emocional também por tudo que eu conheci o Fortaleza nos últimos anos, principalmente sobre a torcida, que tem aquela paixão”, revelou o atleta em entrevista ao canal de YouTube do clube.

O jogador vai defender o Fortaleza nas cinco competições que o time vai disputar em 2025: Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Copa Libertadores e Brasileirão Série A.

“Vou com a mesma fome de um menino. Poderia pensar como muitos outros pensam, na minha idade querer uma coisa mais estabilizada, pensando somente na minha família e no meu bem estar, sem muito comprometimento e responsabilidade. Eu não quero isso. Quero estar com a mesma ambição de quando eu não tinha conquistado nenhum título na carreira. Lutar bastante, poder fazer história em um time que já vem construindo isso”, afirmou o atleta.

“Só vou tentar de alguma potencializar aquilo que já tem, e que possamos viver o melhor do futebol, do esporte, chegar e conquistar títulos, escrever uma história juntos, humana no dia a dia e de muito profissionalismo. Dentro do campo, é aquela história de ser determinado para vencer e, por isso, a minha escolha pelo Fortaleza”, completou.

O Tricolor é o sétimo clube da carreira do jogador, que iniciou profissionalmente no Vitória e tem passagens por Flamengo, Chelsea, PSG, Benfica e Arsenal. O novo zagueiro ressalta o que o tricolor pode esperar dele.

“Um David ambicioso, guerreiro e valente, que vai lutar de todas as formas para poder ajudar o Fortaleza a brilhar, antes de qualquer coisa. Dedicado no dia a dia. Para os meus companheiros, uma pessoa coletiva e que sempre tem o conjunto antes da individualidade. Um cara feliz, alegre, vibrante e que vai tentar de todas as formas dar o melhor, que é o que vocês merecem, o que a torcida merece e, se Deus quiser, no final vamos comemorar títulos, que é o objetivo neste ano”, finalizou.

